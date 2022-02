Piazza Roma è il simbolo a Carbonia della città di Fondazione sorta durante il ventennio fascista: è sfociato in polemica politica il fatto che da mesi è ancora presente a fianco all'ingresso del municipio una struttura in legno (con l'indicazione Infopoint CCN Produce) che era stata posizionata assieme ad altre 15 per le manifestazioni natalizie.

A sollevare il caso è un'interrogazione consiliare di Daniela Garau e Monica Atzori (Patto Civico e Lega). "Costatiamo che il casottino è ancora lì, in una piazza fulcro della città di Fondazione - scrivono - sotto la massima tutela urbanistica e architettonica e che per la tipologia costruttiva risulta del tutto avulsa dal contesto e potrebbe peraltro costituire ostacolo per i portatori di disabilità".

Per Garau e Atzori, "l'indicazione ‘Infopoint’ costituisce poi una pubblicità ingannevole di un servizio non attivo". La struttura è infatti chiusa.

Del casottino della discordia s'è occupato il vice sindaco Michele Stivaletta: "Era un infopoint legato al periodo natalizio, doveva essere rimosso a metà gennaio ma il cantiere è occupato nel trasferimento dell'Hub vaccinale: si interverrà presto".

