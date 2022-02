A Carbonia anche i cani, come i loro proprietari, sono buoni cittadini: lo hanno dimostrato oggi i simpatici amici a 4 zampe che con i loro padroni hanno rivelato, superando un corso apposito, di essere perfettamente adatti al contesto urbano, quindi quando si sale e scende dall’auto, quando si passeggia sul marciapiede, si incontrano altri animali, si è nei locali e mezzi pubblici e via dicendo.

Il corso, “City Dog Walk”, inquadrato nell’associazione cinofila Opes, si deve all’istruttore e giudice disciplinare Stefania Gambacorta che questa mattina in piazza Marmilla, ha sottoposto ai candidati il percorso educativo con test al termine del quale tutti hanno ottenuto il certificato di “cane buon cittadino”. E risultano così iscritti in un apposito albo per due anni.

“Un cane educato è un cane che socializza – sottolinea Stefania Gambacorta – il percorso teorico e pratico seguito rispecchia l’ordinanza Martini e permette di dimostrare che gli amici a quattro zampe che lo superano sanno davvero come comportarsi in maniera adeguato e consapevole nel contesto cittadino”.

© Riproduzione riservata