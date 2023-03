Fra quanti, e sono stati tanti, si sono sottoposti a visita, sono state scoperte anche sospette patologie. Una prova ulteriore dell'importanza preziosa della mattinata che oggi il reparto Dialisi di Carbonia ha dedicato alla Giornata Mondiale del Rene, all'ospedale Sirai.

Un'eccellenza del territorio che ha aderito all’iniziativa denominata “Porte Aperte” organizzata dal reparto di Nefrologia e Dialisi in collaborazione con l’associazione dei pazienti emodializzati e trapiantati al fine di promuovere la prevenzione delle malattie renali.

Medici e infermieri hanno accolto i cittadini con diverse attività di screening quali la misurazione della pressione arteriosa, la misurazione della BMI, anamnesi familiare per la valutazione dei fattori di rischio e in alcuni casi qualcuno è stato invitato a tornare al più presto per verificare meglio il profilo sanitario.

L’obiettivo dell’iniziativa è stata infatti quella di avviare una campagna di sensibilizzazione globale volta ad aumentare la consapevolezza dell’importanza dei reni, focalizzando l’attenzione sulla prevenzione. Il primario del reparto ha ricordato come occorra attenersi a poche ma basilari regole: mantenersi in forma, controllare il livello di zucchero nel sangue e la pressione sanguigna, seguire una dieta sana ed equilibrata, non fumare, mantenere sempre sotto controllo la funzione renale se si ha uno o più fattori di rischio.

