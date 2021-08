Fuori uso da oltre una settimana l'isola ecologica interrata di Piazza Matteotti a Carbonia: disagi per i commercianti del centro.

Vetro, cartone ed altri rifiuti sono stati abbandonati a margine dei raccoglitori: “Dispiace constatare che molte persone non abbiano rispetto della città - dice Gabriella Ligas, esercente del centro - si continua a conferire rifiuti nonostante i cartelli avvisino del guasto. Siamo assediati da insetti, animali e odori nauseabondi”.

Da oltre una settimana le colonnine per il conferimento dei rifiuti differenziati prodotti dai commercianti del centro sono inutilizzabili ma nonostante siano stati affissi degli avvisi per segnalare il guasto, molte persone continuano ad accatastare i rifiuti nell'area dell'isola ecologica.

