Teppisti in azione in un vecchio stabilimento industriale di Carbonia.

Hanno appiccato il fuoco su alcune grosse cisterne in disuso di una fabbrica che sino ad alcuni decenni fa produceva materiali per l'edilizia. Sul posto nella notte sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia allertati dai residenti della zona.

Lo stabilimento in disuso si trova abbastanza distante dal centro abitato, ai piedi delle colline di sterili minerari quasi a ridosso della ex discarica consortile e non lontano in linea d'aria dalla frazione di Is Gallus.

Le fiamme hanno interessato anche strutture metalliche adiacenti alle grandi cisterne dove si temeva inizialmente che ci fossero ancora sostanze infiammabili. Eventualità che invece è stata scongiurata nel corso dell'intervento cui ha preso parte anche una pattuglia dei carabinieri.

© Riproduzione riservata