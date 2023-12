Si è chiuso il corso speciale di pronto soccorso per i bambini e i ragazzi dedicato alle scuole di Carbonia e due terze classi dell'istituto Comprensivo Don Milani si sono aggiudicate il violino messo in palio dagli organizzatori. Pediatric Safety, questo il nome del programma didattico, è stato infatti il progetto speciale che i volontari Auser di Carbonia, presenti da decine di anni in città, hanno allestito in questi mesi assieme al comando della Polizia municipale e al Comune per insegnare agli adolescenti le buone pratiche basilari di pronto intervento sanitario ma anche per elargire alcune nozioni fondamentali di educazione civica.

Coordinato quindi in gran parte delle scuole cittadine alla fine il progetto si è concluso in una maniera davvero singolare e simpatica, il dono di un violino ad una delle scuole partecipanti. Sono riusciti ad aggiudicarselo la terza A e la terza B dell'Istituto Don Milani di via Dalmazia. Da tempo ormai questo progetto riesce a imprimere nei ragazzi i concetti fondamentali nei casi in cui debbano intervenire in prima persona in attività di pronto soccorso, fatta salvo ovviamente la necessità e l'obbligo di avvisare subito il 118 e gli adulti.

© Riproduzione riservata