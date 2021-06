Fiamme questo pomeriggio nel campo rom della località Sirai di Carbonia, con alcuni momenti di apprensione vissuti dai residenti. Un rogo ha distrutto completamente due manufatti in legno utilizzati dalle famiglie che abitano nell'accampamento. Forse l'incendio è partito in modo casuale (ma in verità le cause devono ancora essere determinate) e ha rapidamente incenerito, alimentato dal vento, due baracche e altre masserizie che si trovavano ai margini dell'insediamento, sorto una trentina di anni fa vicino alla diramazione della strada provinciale 2.

Sul posto sono dovuti interventi i vigili del fuoco di Carbonia, chiamati ormai quotidianamente da oltre un mese per incendi che si sviluppano dolosamente nella vasta area fra via del Minatore, via Ospedale e Sirai, e la protezione civile Terramare.

© Riproduzione riservata