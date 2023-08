È la signora Maria Vacca la nuova centenaria di Carbonia. Circondata dall’affetto di parenti e amici ha spento le sue prime 100 candeline, arrivate dopo una vita fatta di lavoro e amore per la famiglia.

Arrivata in città nel 1953, originaria di Samatzai, nonna Maria non si è mai fermata un attimo: ha lavorato nelle campagne, nella raccolta del grano e non solo, e ha poi svolto la professione di “baby sitter” per tantissimi anni. A festeggiare con lei i 7 figli, altri 2 non ci sono più, e le decine di nipoti e pronipoti. Alla festa non è mancata neanche l’amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Pietro Morittu e dal consigliere Nino Spanu.

Il primo cittadino ha commentato evidenziando: «Il suo splendido esempio di vitalità, lucidità, forza, energia ed ospitalità – e ricordando come la città di Carbonia si conferma ancora una volta una delle città più longeve della regione Sardegna». Signora Maria ha intrattenuto i presenti ai festeggiamenti raccontando i tanti aneddoti della sua vita, piena di sacrifici e tante soddisfazioni.

© Riproduzione riservata