Da due mesi, in via Logudoro, arteria basilare per il traffico urbano e soprattutto extraurbano di Carbonia, permane una pericolosissima buca larga mezzo metro e profonda, in alcuni punti, anche venti centimetri.

Un cratere che il Comune si ostina a non voler tappare, ponendo così a serissimo rischio l’incolumità di motociclisti e ciclisti e facendo dannare gli automobilisti perché centrare la voragine significa arrecare danni a pneumatici e parti strutturali delle vetture. E sono in difficoltà anche gli autisti dei pullman Arst (da via Logudoro si esce per andare a Portoscuso, Iglesias, Villamassargia) che sono costretti a frenate pericolose e deviazioni per evitare questa buca.

Il Comune, a cui più volte sono giunte le segnalazioni (come pure per le pesanti voragini registrate all’ingresso di Medadeddu sulla strada che poi conduce al cimitero), ha difficoltà ad organizzare i servizi necessari a porre rimedio in tempi ragionevoli al problema, emerso attorno alla metà di febbraio. Come se ancora non esistesse un servizio apposito preposto a rimediare ai casi urgenti.

© Riproduzione riservata