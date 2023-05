L’allarme blatte a Carbonia stavolta riguarda la frazione di Bacu Abis al punto che si rendono necessarie due giornate di disinfestazione.

Sono state programmate nella mattina del 3 e del 4 maggio e le operazioni verranno eseguite dai tecnici della società ProService SpA – Servizio Antinsetti. L’intervento avverrà in corrispondenza dei pozzetti fognari.

Le strade della frazione interessate sono via Alessandria, via Olbia, via della Libertà, via Caltanissetta, via Santa Barbara e via La Marmora.

I residenti dovranno attenersi a determinate prescrizioni: vietato il transito di persone, animali, veicoli, l’apertura di porte e finestre, l’esposizione di biancheria, erbe aromatiche coltivate in vaso e quant’altro utilizzabile a scopo alimentare, giocattoli, animali domestici.

