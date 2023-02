Dopo mesi di proteste e di disperazione degli automobilisti, a Carbonia sono finalmente iniziate le opere di sistemazione delle strade.

Questa mattina infatti sono partiti i lavori di riqualificazione, ovvero di rifacimento, della via Sarrabus: un intervento atteso da anni e ormai improcrastinabile vista la condizione del manto stradale, divenuto in certi punti impercorribile, nonché dei marciapiedi. «Il costo totale dell’intervento – analizza l'assessore ai lavori pubblici Manolo Mureddu – è di 95.800 euro: nello specifico verranno riallineate le cordonate, si procederà al rifacimento dei marciapiedi e della sede viaria, per garantire la percorribilità della strada in perfetta sicurezza».

Negli anni sono state numerose le sollecitazioni arrivate dai residenti o da semplici automobilisti circa le criticità della strada, così come le segnalazioni di consiglieri comunali e della Commissione consiliare lavori pubblici che in diverse occasioni ha effettuato sopralluoghi. Questo intervento precede gli altri previsti nei prossimi mesi.

