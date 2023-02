Caccia a due milioni per trasformare in un gioiello energetico la scuola media Pascoli a Carbonia: nell’ambito del progetto Iscol@ della RAS per la messa in sicurezza e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico, finanziato con risorse del PNNR, il Comune si è tuffato in un bando da 2 milioni e 200.000 euro (di cui 225.000 di cofinanziamento comunale) per rivoluzionare l'efficienza energetica della scuola di via Balilla.

«La finalità di questa candidatura - spiega l’Assessore dei Lavori Pubblici Manolo Mureddu - è quella di reperire importanti risorse per migliorare le classi energetiche, ridurre consumi e oneri, e anche riqualificare l'architettura dell’edificio, nonché per migliorare le condizioni di sicurezza».

Senza dimenticare, ovviamente, la riduzione delle emissioni climalteranti. In generale, verranno realizzati ambienti che siano sempre più funzionali alle esigenze degli studenti e del personale scolastico con un miglioramento della vivibilità delle aule di apprendimento. Simile intervento è stato massicciamente svolto nell'ex Tribunale di via 18 Dicembre, sede di numerosi uffici comunali, che ora non solo ha una quasi totale autonomia energetica grazie al fotovoltaico, ma grazie a installazioni domotiche legate all'esposizioni al sole dei locali e all'accensione delle luci, riesce addirittura a garantire risparmi in bolletta non indifferenti.

© Riproduzione riservata