Il sindaco di Carbonia Pietro Morittu, in qualità di legale rappresentante del distretto socio-sanitario PLUS Carbonia, ha partecipato all'Anfiteatro di Cagliari alla firma del protocollo d’intesa per il funzionamento della rete antiviolenza promossa dalla Regione.

La definizione del protocollo e dell’operatività della rete mira a prevenire la violenza, a proteggere le donne e a contribuire alla fase investigativa e processuale e di risarcimento delle vittime.

“La sigla di un protocollo - spiega Morittu - chiama tutti gli enti ognuno per le sue competenze, a intervenire per contrastare ogni forma di violenza, compresa quella assistita o subita dai minori, la violenza domestica e la violenza nelle relazioni di intimità”.

Il protocollo riconosce che la violenza sulle donne è violenza di genere ed è un attacco all’inviolabilità della persona, converge sull’evidenza che la violenza contro le donne è una delle manifestazioni dei rapporti ineguali di potere tra uomini e donne, riconosce che è un fenomeno strutturale diffuso nella società e che i minorenni sono co-vittime della violenza domestica quando vivono esperienze della stessa natura vissute dalla madre o dalle figure di riferimento.

© Riproduzione riservata