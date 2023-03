Cadono calcinacci in via Lubiana a Carbonia, i passanti chiamano i vigili del fuoco.

Alcuni passanti che percorrevano a piedi via Lubiana hanno visto dei calcinacci cadere da un palazzo privato (all'incrocio con via Medadeddu) e hanno allertato i vigili del fuoco.

Gli operatori del 115, giunti immediatamente sul luogo, hanno prontamente regolato il traffico affinché le auto potessero transitare in sicurezza sul lato opposto al palazzo e verificato la stabilità del cornicione, facendo cadere la parte pericolante.

Intervenuti sul posto anche una pattuglia dei carabinieri e gli operai del Comune di Carbonia che hanno transennato l'area.

Il traffico dell'importante arteria cittadina è rimasto rallentato per quasi mezz'ora, fino alla conclusione delle operazioni e alla totale riapertura della strada avvenuta intorno alle 20:30.

