Crollano calcinacci e intonaci anche nel Poliambulatorio di piazza San Ponziano a Carbonia e l’accesso per gli utenti comporterà anche domani dei disagi.

In questi giorni, infatti, dai terrazzini e dalle sporgenze dell’Ex Inam è avvenuto il distacco (per fortuna senza conseguenze per gli utenti) di frammenti di calcinacci nella parte frontale dell’edificio. Il 14 e il 15 dicembre, come da comunicazione della dirigenza sanitaria del presidio, l’accesso era vietato all’ingresso principale, chiuso al pubblico.

Da ieri per entrare nei Poliambulatori occorre dirigersi verso la parte posteriore delle rampe laterali, idem per le persone con difficoltà nella deambulazione. La Asl ha già incaricato gli operai affinché mettano in sicurezza i tratti pericolanti, comprese le lastre di marmo.

Non è la prima volta che negli edifici in centro, pubblici o privati, si verifica il distacco di intonaci.

