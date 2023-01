I blackout colpiscono da mesi Carbonia non appena cadono due gocce di pioggia, con interi rioni nel buio totale, ma ora il Comune ha deciso di entrare in azione per eliminare alla radice alcuni problemi che si stavano ripetendo con una ciclicità insistente.

In queste ore i tecnici della società Edison sono impegnati in una serie di interventi di ripristino dell’illuminazione pubblica al fine di risolvere alcuni guasti che si verificano puntualmente per le avverse condizioni meteo.

Attualmente le criticità principali si stanno verificando negli impianti di via Messina (sostituzione di un tratto della dorsale), via Trexenta (già esecuzione gli interventi per la sostituzione di un tratto di linea), via Abruzzi (anche qui nuova dorsale). Ulteriori guasti in via Mantova e via Ferrara, a causa di un corto circuito sulla linea generale.

Per qualsiasi problematica relativa ai singoli lampioni è possibile segnalare i casi al numero verde Edison 800628172, comunicando il numero indicato sul palo della luce.

