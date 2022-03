Si sono presentati con le bandierine tricolore per una lezione speciale e festeggiare l’Unità d’Italia e, considerato il tragico periodo attuale per la guerra in Ucraina, sventolavano anche quelle della pace. A ricevere nell’aula del consiglio comunale di Carbonia gli studenti delle materne ed elementari sono stati il sindaco Pietro Morittu in fascia tricolore ufficiale, il presidente del Consiglio comunale Federico Fantinel e l’assessore alla Scuola Antonietta Melas.

Si è trattato di una bella iniziativa didattica in occasione dell'anniversario dell’Unità d'Italia: il Comune si è aperto per un incontro semplice ma suggestivo, ai bambini di quattro sezioni dell'istituto Comprensivo Deledda-Pascoli.

“Abbiamo infatti accolto favorevolmente la proposta dell'istituto – sottolinea Pietro Morittu - per condividere insieme un momento didattico sulla storia e il significato di questa ricorrenza, correlata al simbolo della bandiera italiana”. Difatti con terminologie assolutamente adeguate agli ospiti, sono stati illustrati i contenuti di questo compleanno speciale e per una volta sui banchi dei consiglieri e degli assessori si sono seduti degli scolaretti. Erano presenti la scuola Deledda-Pascoli di via Roma e due sezioni della scuola di Cortoghiana.

© Riproduzione riservata