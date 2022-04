Un ventenne di Portoscuso è rimasto ferito oggi all’alba in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 75 fra Carbonia e Portoscuso: forse per un colpo di sonno è uscito fuori strada con la sua utilitaria che si è ribaltata in cunetta.

Per estrarlo dall’abitacolo, dolorante ma tutto sommato senza gravi ripercussioni fisiche, sono dovuti intervenite i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Il veicolo è finito completamente ribaltato in cunetta lungo la strada provinciale e si è temuto che il giovane potesse essere rimasto schiacciato dalle lamiere.

A dare l’allarme sarebbe stato egli stesso.

