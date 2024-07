“Spettacolare" incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, sulla statale 126 a Carbonia. Poteva essere una tragedia ma fortunatamente dalle prime informazioni nessuno dei sei feriti è in pericolo di vita.

Dinamica da accertare, ma secondo una prima ricostruzione – saranno gli agenti della polizia locale di Carbonia ad accertarne le cause – una Ford Fiesta con due giovani a bordo, Alessandro Giarraffa e una diciassettenne, entrambi di Carbonia, si apprestava a girare ed è stata tamponata da una Golf condotta da Massimo Serpi.

Il luogo dell'incidente (Murru)

Dal lato opposto della statale arrivava una Renault Captur con tre turisti piemontesi a bordo, in direzione San Giovanni Suergiu, che dopo aver urtato la Fiesta è volata nella scarpata adiacente la sede stradale fortunatamente senza ribaltarsi.

Immediati i soccorsi delle ambulanze in servizio 118 dell'Asvoc, Sulcis Emergenze, Volontari soccorso Narcao e Solky oltre alla medicalizzata del Sirai. Sul posto anche i vigili del fuoco di Carbonia e gli agenti del commissariato e la radiomobile dei carabinieri per regolare il traffico con la statale rimasta chiusa per oltre un'ora e mezza.

