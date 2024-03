Al via nuovi lavori di riqualificazione in via Manno e largo Montuori a Carbonia.

Rappresentano il completamento di quelli avviati nel programma di riqualificazione dell’area centrale a inizio anni 2000. Prevedono nell'intersezione tra via Roma e Manno la sostituzione della pavimentazione stradale con cubetti di granito della stessa tipologia di quelli già utilizzati lungo la via.

Davanti a largo Montuori riguardano esclusivamente la zona pedonale di confine con la piazza Marmilla: rifacimento del marciapiede con calcestruzzo architettonico della stessa tipologia di quello del primo lotto.

E in via Manno la sostituzione della pavimentazione dei portici del palazzo INA e del palazzo municipale con mattonelle in porcellanato. Poi interventi (che potrebbero generare polemiche) sul verde: abbattimento dei pini in prossimità di via Ala Italiana e piantumazione di 4 esemplari adulti di leccio. In via Manno prevista l’installazione di dissuasori a scomparsa.

© Riproduzione riservata