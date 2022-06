L'allarme è scattato poco prima delle 3 e sul posto sono accorsi subito vigili del fuoco e carabinieri: undicesimo episodio di auto in fiamme a Carbonia dall'inizio dell'anno. L'episodio si è verificato nella frazione di Bacu Abis. Il rogo ha colpito la parte anteriore di una Ford Fiesta e i danni sono rilevanti.

Fra i primi a intervenire, i proprietari della vettura richiamati dal bagliore e dal crepitio delle fiamme: sono riusciti così a evitare il peggio. Considerato il fatto che quasi tutti gli altri roghi sviluppatisi in città nel corso degli ultimi mesi sono concentrati fra le 2 e le 3 del mattino, esiste il sospetto, ma sono in corso accertamenti doverosi, che l’incendio di stanotte possa essere di origine dolosa. Sebbene non si possano escludere del tutto cause accidentali di cui tener conto.

