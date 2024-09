Inizia oggi a Carbonia una "dieci giorni" intensa di convegni dedicati all’Unione europea e alla storia delle città di fondazione del '900.

Si comincia stamattina con Eudemos, progetto che vedrà sino al 7 settembre in aula consiliare 64 convegnisti la cui analisi sarà incentrata sull’educazione civica secondo la linee guide di un programma dell’Unione europea (Erasmus). Le linee guida saranno l’interazione e le attività pedagogiche rivolte ai valori della scuola nell'Unione europea: Carbonia sarà quindi al centro di confronti internazionali. Prevista la partecipazione di molti studenti con visite in città.

Poi la settimana prossima altro prestigioso appuntamento con il convegno preparatorio (in vista dell’assemblea generale) di Atrium, una rete di Comuni cui Carbonia ormai aderisce da cinque anni, impegnati nella sfida per la valorizzazione del patrimonio culturale e le architetture dei regimi europei del XX secolo. Lavori attivi dal 10 al 13 di settembre. Fra i temi in campo, il riuso degli edifici.

