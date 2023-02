A Carbonia scatta l'operazione decoro anche nelle zone centrali della città, spesso dimenticate quanto quelle di periferia e nel mirino dei vandali. L'intervento è stato eseguito in piazza Marmilla e segue quello in piazza Primo Maggio.

«Si tratta di lavori funzionali a garantire un maggiore decoro urbano – afferma l'assessore Piero Porcu – con interventi di manutenzione necessari principalmente a seguito dell’usura legata al tempo, atti vandalici o al danneggiamento per il transito di mezzi». I lavori sono stati eseguiti dalla società in house del Comune di Carbonia: in piazza Marmilla la So.Mi.Ca. è intervenuta per la manutenzione e ripristino dei muretti di contenimento delle aiuole, sostituzione delle lastre di marmo bianco di Orosei, danneggiate dai teppisti.

In corso il ripristino della pavimentazione in mattoncini di cotto danneggiati dal transito di mezzi. Per quanto concerne piazza Primo Maggio, sostituite le lastre di granito, riattivata la fontanella danneggiata, risanati intonaci a seguito di scritte vandaliche.

