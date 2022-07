Prima l’impatto violento fra le due auto, poi la carambola con altre due macchine che erano ferme sul ciglio della strada. Al termine di questa carambola fra quattro veicoli, è di due feriti (una donna di 50 anni e la figlia 14enne, turiste provenienti dall’Emilia Romagna) il bilancio dello scontro avvenuto nell’incrocio di Sirai fra la strada statale 126 e la bretella della Sp 2.

Crocevia già tante volte al centro di incidenti, molto insidioso nel tratto di statale che attraversa Carbonia, non regolato né da rotonda né da altri accorgimenti che ne limitino la pericolosità. La donna e la ragazzina hanno riportato ferite guaribili in venti giorni, come certificato dai medici del Pronto soccorso dove le due sono state accompagnate da due ambulanze del 118. Sul posto i carabinieri della stazione di Tratalias che erano in servizio di Radiomobile.

La dinamica è da chiarire ma una Volvo e una Mercedes sono entrate in collisione forse per una manovra azzardata di una delle due vetture. L’impatto è stato tale che le macchine sono poi finite contro altre due posteggiate vicino all’incrocio.

