Un mese e mezzo di tira e molla alla ricerca di imprenditori capaci di dare una mano di aiuto al club in difficoltà, ma alla fine la dirigenza del Carbonia calcio deve tirare le somme: domani infatti è stata indetta una riunione tecnica per capire a chi affidare alcuni ruoli chiave rimasti scoperti, come ad esempio la guida della prima squadra. Potrebbe essere data a tecnici accreditati e già presenti nello staff.

Fatto salvo il solido settore giovanile (categorie Giovanissimi e Allievi entrambi elite regionali) pronte ad iniziare la preparazione da lunedì, a dimostrazione del fatto che la società non è certo in fallimento, restano le difficoltà della prima squadra. La crisi economica societaria che il presidente del club Stefano Canu non ha mai nascosto, ha costretto pochi giorni fa a rinunciare alla Coppa Italia. Crisi che anche il Comune ha cercato di affrontare facendo da mediatore fra club e ipotetici imprenditori.

Ma si è mosso ben poco, salvo novità delle prossime settimane. «La formazione per l'Eccellenza tuttavia verrà formata», garantisce il presidente. «La città avrà la sua squadra». Domani quindi assemblea di soci e dirigenti per assegnare gli incarichi vacanti.

