Il distacco di grossi rami e il pericolo che anche altri venissero giù dai grandi e maestosi pini del cimitero di Carbonia ha costretto oggi gli operai del Comune a intervenire per mettere in sicurezza l'accesso e il viale principale del camposanto.

La segnalazione è scattata quando, a causa del maltempo dei giorni scorsi, si sono staccati dei grossi rami dai pini messi a dimora più di 80 anni fa nel cimitero di Medadeddu.

Le loro radici hanno praticamente smantellato del tutto il corridoio centrale che porta alla chiesa ma costituiscono un rischio anche alcune ramificazioni.

Così oggi gli addetti della società municipalizzata hanno posto in essere tutta una serie di attività di messa in sicurezza necessaria per evitare che pezzi di albero potessero cadere addosso ai visitatori.

