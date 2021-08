Incidente questo pomeriggio nella laguna di Sant’Antioco dove, per cause da accertare, una barca a vela condotta da dei turisti si è incagliata nei pressi del canale che attraversa lo stagno. Nell’impatto una persona ha riportato delle ferite.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della guardia costiera di Sant’Antioco con la Motovedetta CP812 con a bordo il personale del 118 dell’AVAS, che hanno provveduto a soccorrere la persona ferita per poi trasportarla all’ospedale Sirai di Carbonia.

Nel frattempo al porto commerciale è sopraggiunto anche l’elisoccorso in via precauzionale. Le condizioni del paziente non hanno però reso necessario il trasporto con il mezzo aereo e il ferito è stato così portato in pronto soccorso in ambulanza.

