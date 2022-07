Protesta questa mattina a Carbonia: protagonisti i volontari del primo soccorso delle associazioni impegnate nell’assistenza del Sulcis Iglesiente facente capo alla Asl 7.

La manifestazione è stata organizzata a causa delle problematiche segnalate da tempo e al personale volontario che opera nel 118 e che ogni giorno, con gli utenti, deve fare i conti con le lunghe attese all’arrivo in pronto soccorso. Soprattutto da quando è stato chiuso quello di Iglesias e il presidio di Carbonia è l’unico a disposizione per i 23 comuni del Sulcis Iglesiente.

Le associazioni si son radunate nel piazzale esterno all’ospedale Sirai e successivamente in un lungo corteo hanno raggiunto la Sede Asl di Via Dalmazia dove è in corso un sit-in di protesta. Sul posto anche una rappresentanza dei sindaci del territorio.

