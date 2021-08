Piromani scatenati nella periferia di Carbonia,dove è stato dato alle fiamme un campo incolto a ridosso della via Dalmazia, pochi dubbi sull'origine dolosa.

Non si contano gli interventi delle squadre antincendio che quest'anno hanno dovuto fronteggiare i roghi nei terreni tra via Dalmazia e via del Minatore.

Oggi intorno alle 16:30 le squadre del corpo forestale e della protezione civile Terra Mare di Carbonia sono intervenute per spegnere quello che sarebbe potuto diventare un pericoloso incendio.

Solo la rapidità e la coordinazione nell'intervento ha fatto sì che il vento non riuscisse a spingere le fiamme verso il piccolo boschetto di eucalipti, limitando i danni a sterpaglie e qualche cespuglio di macchia mediterranea.



