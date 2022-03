Sono iniziati questa mattina i lavori di demolizione dell'ex caserma regia dei carabinieri di Serbariu. Costruita a metà dell'Ottocento, in stato di abbandono ormai da decenni, verrà sostituita con un edificio moderno che ospiterà l'oratorio della chiesa di San Narciso. Alcuni curiosi si sono ritrovati per guardare i lavori di demolizione dell'ultimo simbolo rimasto del comune di Serbariu costituito nel 1853 e soppresso nel 1937 per far spazio al costituendo comune di Carbonia.

Dopo il montegranatico, la chiesa, il municipio, la comunità di Serbariu perde così per sempre il suo ultimo edificio storico identitario.



