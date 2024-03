Era agli arresti domiciliari, ma è stato sorpreso dai carabinieri mentre passeggiava per le vie del centro.

È accaduto a Carbonia dove il fuggitivo in questione, un 24enne del posto, alla domanda dei militari se avesse un permesso o una qualche ragione per trovarsi al di fuori della propria abitazione non ha saputo rispondere.

Il giovane è stato quindi portato in tribunale dove è in programma oggi il rito per direttissima.

