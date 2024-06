Aveva iniziato come garzone in barberia e davanti a lui, ancora adolescente, si accomodavano dopo una terrificante giornata di lavoro per barba e capelli i minatori e gli operai della giovane città del carbone sorta pochissimi anni prima.

Si è spento due giorni fa all’età di 85 anni Valerio Piras, uno dei primi barbieri di Carbonia. Famiglia originaria di Buggerru, si era trasferita a Carbonia nell’epoca d’oro dello sfruttamento minerario. E a 14 anni Valerio Piras iniziò a svolgere mansioni come garzone nella storica barberia di Lillo Lombardo, l’attività che poi da adulto divenne il suo lavoro esercitato nel salone di via Asproni. E che gli permise, sposando Ornella Coccoda, di costruirsi una famiglia (hanno avuto due figli e una figlia). La passione per il lavoro e per la barberia, dove si sono alternate generazioni di carboniensi, andava di pari passo con quella per lo sport. E per il calcio in particolare: era tifosissimo del Milan e del Carbonia. Nelle gare casalinghe dei biancoblù, a parte gli ultimi tempi e gli acciacchi dovuti all’età, era immancabile la sua presenza nella tribuna centrale dello stadio Zoboli. E puntualmente le gare venivano analizzate in settimana nel suo salone fra un taglio alla moda e uno classico con i clienti più affezionati.

Il funerale si terrà oggi alle 16.30 presso la chiesa Gesù Divino Operaio di via Mazzini.

