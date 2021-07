Il suo pericoloso zigzagare con l’auto non è sfuggito ai carabinieri, che hanno deferito alla Procura un 48enne di Nuxis, incensurato e disoccupato, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

A bordo della sua utlitaria, procedeva a zig zag in via Pabusa: fermato e sottoposto al test dell’etilometro, è risultato positivo e non di poco: 2,73 grammi al litro alla prima prova, 2,59 alla seconda prova, oltre 5 volte il massimo consentito.

I carabinieri gli hanno ritirato la patente, che non gli sarà restituita per diverso tempo, e sequestrato la vettura.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata