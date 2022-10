Si è svolta nel sito Geospeleo Archeologico di Sa Marchesa a Nuxis l’inaugurazione del Cippo in ricordo dei “Leoni” paracadutisti della Folgore deceduti nella battaglia di El Alamein in Egitto nel 1942.

Il sito minerario è stato scelto non a caso, visto che ci sono alcuni legami tra il mondo delle miniere e i paracadutisti.

Ad esempio la strage di Marcinelle, in Belgio, dove morirono diversi minatori ex paracadutisti della Folgore.

Alla cerimonia hanno partecipato numerose associazioni del territorio, l’amministrazione comunale di Nuxis guidata dal sindaco Romeo Ghilleri e alcuni sindaci del territorio, i rappresentanti delle forze dell’ordine, lo speleo club di Nuxis e la Protezione civile locale.

© Riproduzione riservata