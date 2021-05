Nuovi contagi di Covid-19 nelle scuole a Gonnesa: il sindaco Hansel Cabiddu ha deciso la chiusura dell'intero plesso scolastico (infanzia, primaria e secondaria) per 14 giorni.

Il 29 aprile la prima a chiudere era stata la scuola dell'Infanzia, dopo un caso di positività al Covid riscontrato tra gli alunni. La scuola era stata immediatamente chiusa, bambini e insegnanti sono in quarantena e ancora in attesa di tampone. Oggi la nuova comunicazione dell'Ats ha messo in luce altri due casi tra scuola dell'infanzia e scuola primaria, consigliando al sindaco la chiusura di tutto l'istituto per due settimane, con l'obiettivo di arginare il contagio.

Oltre alla sospensione della didattica in presenza, l'ordinanza del sindaco stabilisce anche la sospensione di tutte le attività ludiche, sportive, ricreative ed educative extrascolastiche svolte nel territorio comunale di Gonnesa.

