La Fials provinciale di Cagliari denuncia il mancato pagamento degli straordinari per i lavoratori dell'Asl 8 per quanto riguarda il 2023. Di conseguenza «chiede al direttore generale Marcello Tidore di voler dar seguito agli impegni assunti con le rappresentanze sindacali», segnala in una nota, «significando fin d'ora che in difetto, l'organizzazione sindacale metterà in campo ogni utile azione finalizzata all'ottenimento di un giusto diritto».

La Fials, che ribadisce il suo impegno dalla parte dei lavoratori, comunica di non aver ottenuto un riscontro sulla richiesta di pagamento della produttività del 2023 e segnala come - a oggi - non risulterebbe ancora recepito l'accordo sui Dep 2024.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata