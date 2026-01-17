Speculazione energetica, domani assemblea pubblica a OrgosoloIniziativa del comitato contro la speculazione energetica “Ventu Hontrariu”, appuntamento alle 15
Su iniziativa del comitato contro la speculazione energetica “Ventu Hontrariu”, domani a Orgosolo è in programma un’assemblea pubblica «in cui verranno esposte le ultime novità e azioni riguardanti la situazione della lotta alla speculazione energetica in Sardegna», si legge nella locandina di invito.
Si parlerà dello stato attuale della Legge Pratobello 24 e della procedura e dell’iter di registrazione della Comunità energetica Orgolese. Saranno analizzati gli ultimi decreti del Governo e ci si soffermerà sulle recenti sentenze della Corte costituzionale. L’occasione per programmare le prossime azioni. All’incontro parteciperanno anche esperti del settore e alcuni rappresentanti di altri comitati sostenitori della Legge Pratobello 24.
«Siamo ad una svolta molto importante e delicata da cui dipende il futuro della nostra terra», evidenziano i promotori dell’assemblea. L’appuntamento è per le 15 di domani nell’Auditorium comunale, in piazza Caduti in Guerra.
(Unioneonline)