Il presidente della Regione, Christian Solinas, ha incontrato oggi in udienza Papa Francesco. Il governatore era insieme al Comitato che si occupa delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda.

Al pontefice, Solinas ha chiesto “una preghiera e un'attenzione speciale per la Sardegna, terra da lui particolarmente amata e visitata all'inizio del suo pontificato. Gli ho affidato le sofferenze, le ansie e le speranze di questo popolo, soprattutto i problemi dei giovani, del lavoro, il progresso umano, morale, sociale ed economico della Sardegna”.

“In un momento segnato da grandi difficoltà ma anche dalle tante opportunità che la fase della ripresa ci offre – ha aggiunto il presidente - sentiamo il Papa particolarmente vicino a tutti i sardi, soprattutto a coloro che soffrono per la mancanza del lavoro e per condizioni sociali disagiate. Auspico che il Santo Padre possa presto tornare tra noi in Sardegna”.

