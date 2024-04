Tempo stabile, soleggiato e caldo: è quanto attende la Sardegna da oggi e via via per i prossimi giorni con il nuovo anticiclone subtropicale che metterà fine all’instabilità delle ultime ore.

Questa mattina ancora un breve passaggio nuvoloso, ma dal pomeriggio una vera e propria svolta con le temperature in significativo aumento.

Anche nel resto d’Italia stop al freddo e alle piogge dei giorni scorsi, con le temperature che nelle regioni settentrionali potranno raggiungere anche i 24-25°C, e cioè 5-6°C sopra la media del periodo.

Questa situazione di calda stabilità atmosferica potrebbe durare almeno fino all'8-9 aprile.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata