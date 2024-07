Contrattempo per il deputato sardo della Lega Dario Giagoni su un volo Roma-Olbia.

È stato lui stesso a riferire cosa è accaduto, con un post sui social: «Bloccato dentro l'aereo da oltre un'ora perchè due passeggeri hanno deciso di sbarcare perché soffrono di claustrofobia», ha scritto su Facebook il parlamentare. Aggiungendo: «Comprendo la paura ma uno non prenota il volo sapendo di averla. Non ho fretta, ma chi potrebbe averne cosa dovrebbe dire o fare? Dimenticavo – chiude Giagoni - siamo alla ricerca dei loro bagagli...».

Non è la prima volta che il deputato leghista condivide le sue “disavventure” in diretta o quasi con i suoi follower, come quando rimase chiuso nell’ascensore di Montecitorio (VIDEO) o, in un’altra occasione, restò “intrappolato” nel cimitero di Santa Teresa Gallura, raccontando poi sui social la sua odissea.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata