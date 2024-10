Continua l’attività di presidio del territorio contro il gioco illegale dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) in servizio presso l’Ufficio dei Monopoli per la Sardegna.

In quattro esercizi commerciali delle province di Sassari, Cagliari e Sud Sardegna sono state sequestrate sei slot machine illegali, prive di codice identificativo, non collegate alla rete telematica ADM, che permettevano di giocare per soldi su diverse piattaforme senza autorizzazione.

Oltre al sequestro sono state comminate sanzioni per un valore di 66mila euro che se non verranno pagati porteranno alla chiusura dell’esercizio per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre alla confisca degli apparecchi e di quanto c’è dentro. Poiché si tratta di apparecchiature che funzionano in totale evasione d’imposta, si provvederà anche al calcolo dell’imposta dovuta all’Erario.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata