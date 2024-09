I Confederali, a Cagliari per il G7 sul lavoro, rilanciano su occupazione, pensioni ed energia. Qua è là una stoccata al Governo, reo di non convocare le parti sociali per renderle partecipi alle decisioni.

Maurizio Landini, leader della Cgil, ha parlato anche del caso Glencore, le cui decisioni rischierebbero di scardinare il sistema Sulcis.

Quanto al lavoro, osserva con sgomento la fuga dal Paese di centomila giovani all’anno, segno di scarsa competitività, come ha fatto notare anche Pierpaolo Bombardieri della Uil.

Su lavoro e sviluppo si è soffermato anche Luigi Sbarra, che sulla questione delle rinnovabili ha poi dichiarato che va trovato un equilibrio che non metta a rischio la natura.

