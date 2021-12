"Domani dalla cabina di regia usciranno delle indicazioni. È chiaro che da una parte saranno possibili divieti e restrizioni, come le mascherine all'aperto e ovunque in Italia. L'altra novità potrà essere l'anticipo della terza dose. Sappiamo che a cinque mesi cala l'efficacia del vaccino, magari si potrà anticiparla o ci sarà la possibilità di prenotarla per alcune fasce d'età. È possibile che si pensi a una riduzione" della durata "del green pass".

Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Videolina.

“NATALE CON I TUOI”– Fra le indicazioni e i consigli di Sileri per le prossime festività "Natale 'con i tuoi', magari in forma quanto più ristretta possibile. O Natale tra vaccinati, o tra vaccinati e tamponati. Natale con quelle norme di sicurezza che oggi abbiamo imparato ad attuare".

SCUOLE E CHIUSURE – Massima attenzione sui contagi nelle scuole, seppur secondo il sottosegretario "se mai dovessero esserci tantissimi contagi o ospedali sovraccarichi la scuola non è il problema, ma è tutto quanto il resto”.

"Quando hai aree del Paese che passano dal giallo, all'arancione al rosso il problema è la chiusura – la conclusione – . E non la chiusura o il ritardo della scuola ma il blocco in una determinata area".

ALLARME OMICRON – Quanto al tampone ai vaccinati già questa mattina Sileri aveva ricordato la necessità, prima di trarre conclusioni, di “attendere i dati epidemiologici sulla circolazione della variante Omicron in Italia”, pur specificando come “prima del cenone sarebbe preferibile il molecolare”.

“Un utilizzo maggiore dei tamponi - aveva ancora sottolineato il sottosegretario - ha l'utilità di ridurre quanto più possibile la circolazione del virus individuando le persone eventualmente positive che possono innescare contagi secondari e quindi altri focolai. Dobbiamo aspettare e valutare quella che sarà innanzitutto la prevalenza della variante Omicron in Italia e poi mutuare anche quella che è l'esperienza, purtroppo, di Paesi che stanno vivendo un'esplosione di contagi legati alla Omicron".

Essere ottimisti o pessimisti nei confronti della variante Omicron "è prematuro”, seppur “i dati iniziali dicono che sia una variante più contagiosa e probabilmente meno cattiva dal punto di vista di letalità, ma è comunque troppo presto".

(Unioneonline/v.l.)

L’INTERVENTO DI PIERPAOLO SILERI A VIDEOLINA

