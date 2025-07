«Creare ambienti didattici moderni e adatti alle esigenze della didattica contemporanea» in modo da «favorire l'integrazione tra metodologie tradizionali, approcci innovativi e pratiche laboratoriali avanzate». Con questo spirito l'assessore alla Pubblica istruzione, Ilaria Potas, ha ufficializzato ieri il piano regionale da 187 milioni per rifare il look alle scuole, fuori e dentro.

Risorse europee

Arrivano da Bruxelles, precisamente dal Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, i soldi a cui mercoledì la Giunta ha dato il via libera. «La linea di azione – precisano dagli uffici di Portas, è "Realizzazione di architetture scolastiche in grado di adattarsi alle esigenze degli studenti"». Le risorse saranno destinate «all'adeguamento degli edifici e all'acquisto di arredi e attrezzature innovative per le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado».

In Sardegna sono 1.750 gli istituti, distribuiti in 328 Comuni (sui 377 totali). Un patrimonio che per la quasi totalità è stato costruito oltre trent'anni fa», precisa l'assessora.

