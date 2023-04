Villanova Monteleone è uno degli otto comuni sardi ad aver vinto un cospicuo finanziamento nell’ambito del bando Borghi. Circa un milione e 600mila euro per creare un grande albergo diffuso nel paese di 2000 abitanti. Un progetto incentrato sulla trasformazione della località in una “smart destination” attraverso la valorizzazione delle ricchezze materiali e immateriali e il potenziamento delle capacità imprenditoriali e manageriali del tessuto produttivo locale.

«Per questo motivo, il project manager e community manager di Airbnb per la Sardegna, Massimo Cossu, ha trovato naturale radicare proprio a Villanova Monteleone il primo evento regionale dal vivo di formazione degli host della rete», spiega il sindaco Vincenzo Ligios.

L’appuntamento è per sabato 29 aprile, a partire dalle 15, presso il Padiglione Isola, a Villanova Monteleone, dove si svolgerà il workshop moderato da Giuseppe Salis, project designer, dal titolo: “Sardinia Rural Village – Come rigenerare i borghi”. Esperti del settore forniranno gli strumenti per capire come valorizzare al meglio la propria appartenenza alla rete Airbnb.

Il sindaco di Villanova Monteleone, Vincenzo Ligios, ha subito accettato la proposta di Airbnb in quanto il workshop ben si concilia con le finalità del progetto “Borghi” in fase di partenza. «Un'occasione imperdibile che la nostra Amministrazione ha subito sposato a pieno, in primis per fare toccare con mano ai cittadini le potenzialità offerta dal nostro progetto di ospitalità diffusa, inoltre proporre ai visitatori un paese accogliente e pronto a recepire le opportunità offerte da questo settore».

