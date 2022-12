Il medico di base di Villanova Monteleone, Antioco Flumene, ma per tutta la popolazione il dottor Gianmario, va in pensione dal 12 dicembre.

Un grande lavoro, il suo, che, sottolinea l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Ligios, è stato portato avanti con grande dedizione nell'assistenza i suoi pazienti.

«Da parte dell’Amministrazione - sottolineano gli amministratori - i migliori auguri per godersi il meritato riposo, soprattutto alla luce dell’impegno profuso durante gli ultimi mesi che, a causa del Covid e della progressiva carenza di nuovi medici, hanno determinato un ulteriore aggravio nel sostegno e nella cura delle persone».

Per quanto riguarda i pazienti, l'Asl ha messo momentaneamente a disposizione il personale delle USCA, il lunedì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, presso l’ambulatorio comunale, a partire da lunedì 12 e fino al 31 dicembre 2022.

