Cala il sipario sulla la terza rassegna letteraria "Fogli d'Autunno". Giovedì 7 dicembre alle 18.30, nella sala Diez a Su Palatu 'e sas Iscolas, si terrà la presentazione del libro "Corsica - battaglie e solitudini" dello scrittore algherese Pierluigi Piras edito per le edizioni Radio Spada.

Pier Luigi Piras, insegnante di storia e filosofia al liceo Mannu di Alghero, si dedica da anni alla ricerca storica - si legge della presentazione dell'evento -. Con questo lavoro egli ha voluto raccontare un’isola che ha tratti comuni con la Sardegna, soprattutto in relazione alla prospettiva che lo sviluppo turistico, omologante, avvolgente, spesso fasullo e foriero di interessi non sempre limpidi, porti territori e abitanti a sentirsi in vendita.

Dopo l'introduzione del presidente della Pro loco Pietro Fois l'autore dialogherà con l'avvocato Salvatore Deriu e con la dottoressa Maria Antonietta Pes.

La serata sarà allietata dagli intermezzi musicali di Miriam Manias al violino, dalle letture di Claudia Rosella e da alcune proiezioni sulle tematiche e sui personaggi raccontati nel libro.

