Sono iniziati a Villanova Monteleone i lavori di manutenzione del paese e di ripristino del manto stradale nel centro storico danneggiato dalle piogge dello scorso inverno.

Ciò grazie al cantiere che vedrà impegnati un muratore e due manovali per i prossimi otto mesi.

Per l’assessore al Decoro urbano Salvatore Niolu “si tratta di tre unità lavorative specializzate che contribuiranno a rendere Villanova Monteleone ancora più bella, soprattutto adesso in prossimità della bella stagione. Una boccata d’ossigeno per il nostro Comune che ha visto negli ultimi anni un decremento importante del personale, basti considerare che in pianta organica è presente un solo operaio manutentore a tempo indeterminato, sicuramente troppo poco per far fronte alle necessità di un paese come il nostro”.

Sono in dirittura d’arrivo le fasi di selezione di sette persone per il cantiere verde che invece provvederà allo sfalcio e alla pulizia del verde pubblico, compresa le aree di pertinenza della spiaggia di Poglina.

Inoltre da circa due settimane i dipendenti di Forestas stanno procedendo allo sfalcio di erba e taglio di piante infestanti nelle zone maggiormente frequentate da adulti e bambini come scuole, asilo e giardini pubblici.

