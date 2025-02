Due anni e 10mila euro di provvisionale. È la sentenza decisa ieri in tribunale a Sassari dal gup Giuseppe Grotteria, in sede di abbreviato, a carico di un 28enne algherese imputato per lesioni e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

L’uomo, secondo le accuse, aveva colpito nel 2022 con il lancio di una bottiglia sul viso un addetto alla sicurezza di un bar di Villanova Monteleone. In quel periodo erano ancora in vigore le limitazioni di ingresso nei locali per il Covid e l’accusato pretendeva di entrare nonostante il divieto. Al rifiuto del personale aveva reagito scagliando la bottiglia finita sullo zigomo della parte offesa procurandogli una ferita di diversi cm. Cicatrice che era stata esaminata nel corso della scorsa udienza per valutarne il carattere di permanenza.

Per quanto importante il segno non è stato alla fine considerato come uno sfregio che comprometteva l’armonia del viso, conclusione che ha portato alla riqualificazione del reato in lesioni. Ma il ridimensionamento dell'accusa ha comunque condotto a una condanna importante: due anni, come scritto, al pagamento delle spese di parte civile e a 10mila euro di provvisionale, da liquidare entro sei mesi per usufruire della sospensione della pena. Ad assistere la vittima l’avvocato Francesco Porcu mentre Elias Vacca ha difeso l’imputato.

