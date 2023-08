Dopo quattro serate intense dedicate ai laboratori del gusto, la grande cena in piazza, si è chiusa, con successo,a Villanova Monteleone, l'edizione 2023 di "Chenamos in cartella".

In tanti hanno preso parte alle degustazioni, lungo i lati di piazza Generale Casula per estendersi all’ingresso della via Roma (Carrela ‘e mesu).

Il tutto è stato arricchito da musica e balli.

Tra i piatti serviti: gnocchetti, polpette fritte di vitella, arrosto di ottime carni locali, formaggi provenienti da minicaseifici artigianali, contorno e caponata di verdure hanno composto un piatto impreziosito da un buon bicchiere di vino, in una serata fresca in cui anche il tempo ha sembrato giocare a favore degli organizzatori.

Pienone anche in piazza Piero Arru, dove il Comitato di San Giovanni hanno allestito un chiosco ristoro per i più giovani tra musica e DJ set, con l’offerta di cocktail e tre tipologie di panini, sia più tradizionali con la classica salsiccia di Villanova, sia per vegetariani e per vegani con “salsa biddanoesa”, che sono andati praticamente a ruba.

«La manifestazione è stata un successo di pubblico, ha coinvolto le famiglie, i bambini e i ragazzi di diverse fasce d’età, con una crescita della qualità e la collaborazione tra le diverse associazioni», ha affermato con soddisfazione il presidente della Pro Loco, Pietro Fois.

© Riproduzione riservata